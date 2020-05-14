Предприятия Камчатки в период пандемии реструктуризировали кредиты на сумму 249 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая. /ТАСС/. Камчатские предприятия реструктуризировали с начала пандемии кредиты на общую сумму 249 млн рублей. Среди обратившихся за помощью в кредитные учреждения представители бизнеса, наиболее пострадавшего от распространения коронавируса: предприятия туристической отрасли, бытовой сферы, розничной торговли непродовольственными товарами. Об этом ТАСС сообщили в банке ВТБ.

"Реструктуризация дает предприятиям возможность перераспределить кредитную нагрузку, сделать ее более комфортной с учетом преодоления непростого периода, связанного с эпидемией коронавируса. Стабильная работа региональных предприятий содействует сохранению социального благополучия на территории региона. Всего же с начала пандемии реструктуризировано кредитов на общую сумму в 249 млн рублей", - рассказала управляющий ВТБ в Камчатском крае Галина Зубарь. Отмечается, что с момента запуска собственных программ поддержки среднего и малого бизнеса в ВТБ на Камчатке поступило 40 заявок на реструктуризацию действующих кредитов. Большая часть таких заявок принята от малых предприятий региона.

Президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер по поддержке малого и среднего бизнеса и в условиях распространения коронавируса, в том числе предоставить МСП отсрочку по всем налогам (за исключением НДС) на полгода, ввести на тот же срок отсрочку по выплате банковских кредитов.

В настоящий момент на Камчатке принят пакет антикризисных мер, призванный поддержать бизнес региона. Так, от налога на имущество освобождены отели, гостиницы, хостелы, а также общепит. Кроме того, существенно снижена стоимость патента по списку особо пострадавших видов деятельности для предприятий на патентной системе налогообложения. Также снижаются ставки налога для предприятий на упрощенной системе налогообложения. Благодаря региональному пакету антикризисных законов для поддержки предпринимателей нагрузка на бизнес-сообщество полуострова будет снижена почти на миллиард рублей. Отдельно власти Камчатки решили поддержать туристическую отрасль региона. Среди основных мер поддержки - авансирование социальных туров, возмещение части расходов на коммунальные и арендные платежи и затрат, связанных с переориентацией бизнеса.

С 1 апреля на Камчатке действует режим самоизоляции, который распоряжением врио губернатора продлен до 31 мая. С 12 мая разрешено работать салонам красоты, парикмахерским, отдельно стоящим магазинам непродовольственных товаров. В настоящий момент на Камчатке 418 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,3 млн человек, более 290 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.