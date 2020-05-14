{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: убытки тайваньской авиакомпании EVA Airways в I квартале превысили $40 млн

По данным газеты Taipei Times, это первые квартальные потери второго по величине на острове авиаперевозчика с 2017 года

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 мая. /ТАСС/. Тайваньская авиакомпания EVA Airways в первом квартале текущего года столкнулась с убытками в размере $40,79 млн из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила в четверг газета Taipei Times со ссылкой на финансовую отчетность компании.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Это первые квартальные потери второго по величине на острове авиаперевозчика с 2017 года. Его консолидированная выручка за отчетный период упала на 31,8%, а объем пассажирских перевозок составил 2,01 млн человек по сравнению с 3,14 млн в январе - марте прошлого года.

EVA Airways начала сокращать количество рейсов с конца января из-за вспышки коронавирусной инфекции и отменила почти все международные полеты в марте.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Bloomberg: гендиректор ВТО планирует покинуть свой пост раньше срока
По данным агентства, Роберту Азеведу уже уведомил о своем решении представителей стран - участниц организации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС