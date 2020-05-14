СМИ: убытки тайваньской авиакомпании EVA Airways в I квартале превысили $40 млн

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 мая. /ТАСС/. Тайваньская авиакомпания EVA Airways в первом квартале текущего года столкнулась с убытками в размере $40,79 млн из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила в четверг газета Taipei Times со ссылкой на финансовую отчетность компании.

Это первые квартальные потери второго по величине на острове авиаперевозчика с 2017 года. Его консолидированная выручка за отчетный период упала на 31,8%, а объем пассажирских перевозок составил 2,01 млн человек по сравнению с 3,14 млн в январе - марте прошлого года.

EVA Airways начала сокращать количество рейсов с конца января из-за вспышки коронавирусной инфекции и отменила почти все международные полеты в марте.