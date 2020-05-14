{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Bloomberg: Саудовская Аравия в июне наполовину сократит поставки нефти в США и Европу

По данным агентства, поставки некоторым покупателям в этих регионах сократятся на 60-70%

ТАСС, 14 мая. Саудовская Аравия в июне намерена наполовину сократить поставки нефти в США и Европу. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По его данным, поставки некоторым покупателям в этих регионах сократятся на 60-70%. Саудовская компания Saudi Aramco также уведомила трех покупателей в Азии о сокращении июньских поставок.

Как указывает агентство, такие меры королевство предпринимает для сокращения избытка нефти на мировом рынке и его восстановления.

Как сообщалось ранее, Саудовская Аравия 11 мая объявила о планах дополнительно в июне сократить добычу еще на 1 млн б/с к своей квоте. Таким образом, ее добыча в июне снизится до 7,5 млн б/с, а не до 8,5 млн б/с, как указано в соглашении ОПЕК+. Примеру Саудовской Аравии последовали позже и другие страны, такие как Кувейт и ОАЭ.

Сделка ОПЕК+

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи странами альянса 9,7 млн б/с в течение мая-июня. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Договоренности будут действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.

Теги
СШАСаудовская Аравия
Реклама на ТАСС
"Уральские авиалинии" рассчитывают на расширение географии полетов с 1 июня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС