{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава "Открытия" прогнозирует снижение ВВП России на фоне пандемии в 2020 году на 6%

Наибольшее падение российской экономики, по мнению Михаила Задорнова, ожидается во II квартале - на 10%

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов ожидает снижения ВВП России на фоне пандемии коронавируса по итогам 2020 года на 6%, а наибольшее падение российской экономики ожидается во II квартале - на 10%. Такое мнение банкир озвучил в ходе онлайн-конференции, организованной Frank RG.

"У нас как раз ее (российской экономики - прим. ТАСС) падение будет сопоставимо с 2008-2009 годами, когда, напомню, 7,5% было -довольно резкое снижение ВВП. И мы, например, в банке оцениваем примерно в 6% снижение ВВП России текущего года", - сказал Задорнов.

По мнению банкира, наибольшее падение ВВП ждет Россию во II квартале - на 10%. При этом так называемого отскока экономики в этом году ожидать не стоит, в частности, из-за постепенного открытия экономик других стран. "Но в следующем году, наверное, мы можем увидеть компенсирующий рост и в мире, и в России. И в России, я готов держать пари, рост ВВП в следующем году будет как минимум 3,5%", - добавил он.

Несмотря на падение ВВП, согласно прогнозам Задорнова, безработица в России возрастет незначительно, примерно на 1,5 процентных пункта, до 5,5%. Говоря о банковском секторе, глава "Открытия" отметил, что кредитные организации подошли к нынешней ситуации в гораздо лучшем состоянии, чем в 2008 и 2014 годах. Этому, в частности, способствовало отсутствие валютных кредитов у населения, считает Задорнов.

Теги
РоссияЗадорнов, Михаил Николаевич
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Банк "Открытие" отказался от экспресс-кредитования МСБ на фоне пандемии
Банк также резко ограничил выдачи розничных кредитов, кредитов МСБ, "отрезав" 20-25% наиболее рискованных сегментов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС