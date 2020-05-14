Глава "Открытия" прогнозирует снижение ВВП России на фоне пандемии в 2020 году на 6%

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов ожидает снижения ВВП России на фоне пандемии коронавируса по итогам 2020 года на 6%, а наибольшее падение российской экономики ожидается во II квартале - на 10%. Такое мнение банкир озвучил в ходе онлайн-конференции, организованной Frank RG.

"У нас как раз ее (российской экономики - прим. ТАСС) падение будет сопоставимо с 2008-2009 годами, когда, напомню, 7,5% было -довольно резкое снижение ВВП. И мы, например, в банке оцениваем примерно в 6% снижение ВВП России текущего года", - сказал Задорнов.

По мнению банкира, наибольшее падение ВВП ждет Россию во II квартале - на 10%. При этом так называемого отскока экономики в этом году ожидать не стоит, в частности, из-за постепенного открытия экономик других стран. "Но в следующем году, наверное, мы можем увидеть компенсирующий рост и в мире, и в России. И в России, я готов держать пари, рост ВВП в следующем году будет как минимум 3,5%", - добавил он.

Несмотря на падение ВВП, согласно прогнозам Задорнова, безработица в России возрастет незначительно, примерно на 1,5 процентных пункта, до 5,5%. Говоря о банковском секторе, глава "Открытия" отметил, что кредитные организации подошли к нынешней ситуации в гораздо лучшем состоянии, чем в 2008 и 2014 годах. Этому, в частности, способствовало отсутствие валютных кредитов у населения, считает Задорнов.