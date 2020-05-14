Лукашенко из-за сложностей в экономике ждет от МВФ экстренного финансирования

МИНСК, 14 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко констатирует возникшие сложности для белорусской экспортно ориентированной экономики на фоне неблагоприятных внешних факторов, и ждет привлечения внешних ресурсов, в том числе средств Международного валютного фонда (МВФ) в рамках инструмента быстрого финансирования. Такое заявление Лукашенко сделал в четверг, принимая с докладом премьер-министра страны Сергея Румаса.

"Первый квартал мы анализировали. Апрель месяц, понятно, в силу определенных обстоятельств, и очень серьезных для нашей экспортно ориентированной экономики, был непростым. Поэтому хотелось бы в первом приближении видеть результат этих четырех месяцев и основные тенденции, которые прежде всего нас настораживают", - сказал президент, слова которого приводит агентство БелТА.

"Третья тема - это МВФ. Я поручал правительству прежде всего заняться этими вопросами. Ну и другие международные банковские организации, которые не против нас профинансировать в это время, в том числе по здравоохранению", - отметил президент.

Глава государства поинтересовался итогами работы экономики за четыре месяца текущего года, а также ситуацией в сфере государственного долга. "Какая ситуация, что мы видим, как будем рассчитываться по долгам?" - спросил он.

Белоруссия продолжает диалог с МВФ по привлечению быстрого финансирования до $900 млн. Минск также ведет переговоры со Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком по финансированию в связи с последствиями распространения коронавируса.