В СФ предлагают разработать спецпрограмму страхования урожая для Юга России и Кавказа

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию направил в Министерство сельского хозяйства РФ и Национальный союз агростраховщиков предложения о разработке специальной программы для аграриев Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по страхованию урожая и посадок винограда и плодовых деревьев на случай заморозков. Об этом сообщил в четверг глава комитета Алексей Майоров.

"Комитетом направлены обращения в Министерство сельского хозяйства, Национальный союз агростраховщиков с предложениями о разработке специальной программы для аграриев этого региона по страхованию урожая и посадок винограда, а также по страхованию урожая и посадок плодовых деревьев", - сказал Майоров, слова которого приводит пресс-служба Совфеда.

Сенатор отметил, что в адрес председателя СФ Валентины Матвиенко обратились представители Союза садоводов Кубани, Ассоциации питомников и садоводов Ставропольского края и Национального плодоовощного союза с просьбой о поддержке производителей плодов и ягод в связи с последствиями весенних заморозков в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

"В обращении отмечается, что сложная ситуация сложилась в этих регионах, особенно на Кубани и в Ставрополье, где в марте и апреле 2020 года температура опускалась до 11 градусов мороза. Вследствие этого уничтожена значительная часть урожая яблок и груш - около 80%, черешни, сливы, абрикосов и персиков - 85%. Садоводы просят о выделении дополнительных мер государственной поддержки в размере 80% фактически понесенных производителями затрат без учета наличия договоров страхования", - сказал Майоров.

По его словам, меры должны быть быстрые и энергичные. "Мы обратились в Министерство сельского хозяйства России, к руководителям регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Будем искать выход. К сожалению, пострадавшие посадки не были застрахованы", - подчеркнул глава комитета СФ.

Он добавил, что необходимо изучить правоприменительную практику и совместно с сельхозпроизводителями, страховщиками и профильными органами власти провести анализ предложений и замечаний для выработки предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере, "чтобы защитить производителей эффективным инструментом агрострахования".