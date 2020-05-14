{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В СФ предлагают разработать спецпрограмму страхования урожая для Юга России и Кавказа

Из-за сильных морозов на Кубани и в Ставрополье в этом году погибла значительная часть урожая фруктов

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию направил в Министерство сельского хозяйства РФ и Национальный союз агростраховщиков предложения о разработке специальной программы для аграриев Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по страхованию урожая и посадок винограда и плодовых деревьев на случай заморозков. Об этом сообщил в четверг глава комитета Алексей Майоров.

"Комитетом направлены обращения в Министерство сельского хозяйства, Национальный союз агростраховщиков с предложениями о разработке специальной программы для аграриев этого региона по страхованию урожая и посадок винограда, а также по страхованию урожая и посадок плодовых деревьев", - сказал Майоров, слова которого приводит пресс-служба Совфеда.

Сенатор отметил, что в адрес председателя СФ Валентины Матвиенко обратились представители Союза садоводов Кубани, Ассоциации питомников и садоводов Ставропольского края и Национального плодоовощного союза с просьбой о поддержке производителей плодов и ягод в связи с последствиями весенних заморозков в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

"В обращении отмечается, что сложная ситуация сложилась в этих регионах, особенно на Кубани и в Ставрополье, где в марте и апреле 2020 года температура опускалась до 11 градусов мороза. Вследствие этого уничтожена значительная часть урожая яблок и груш - около 80%, черешни, сливы, абрикосов и персиков - 85%. Садоводы просят о выделении дополнительных мер государственной поддержки в размере 80% фактически понесенных производителями затрат без учета наличия договоров страхования", - сказал Майоров.

По его словам, меры должны быть быстрые и энергичные. "Мы обратились в Министерство сельского хозяйства России, к руководителям регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Будем искать выход. К сожалению, пострадавшие посадки не были застрахованы", - подчеркнул глава комитета СФ.

Он добавил, что необходимо изучить правоприменительную практику и совместно с сельхозпроизводителями, страховщиками и профильными органами власти провести анализ предложений и замечаний для выработки предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере, "чтобы защитить производителей эффективным инструментом агрострахования".

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияКраснодарский крайСтавропольский крайМайоров, Алексей Петрович
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Банк "Открытие" отказался от экспресс-кредитования МСБ на фоне пандемии
Банк также резко ограничил выдачи розничных кредитов, кредитов МСБ, "отрезав" 20-25% наиболее рискованных сегментов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС