Премьер Белоруссии рассчитывает на справедливую цену на российский газ

МИНСК, 14 мая. /ТАСС/. Белоруссия рассчитывает добиться справедливой цены на российский газ, переговоры с "Газпромом" пройдут в мае. Об этом, как сообщило агентство БелТА, заявил в четверг журналистам после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко премьер-министр республики Сергей Румас.

"У нас есть все основания показать на цифрах, что цена $127 по доходности для "Газпрома" превышает доходность его поставок в страны дальнего зарубежья", - отметил белорусский премьер.

Румас также сообщил, что на май запланированы переговоры по цене на природный газ с "Газпромом" и белорусскую сторону будет представлять посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.