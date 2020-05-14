Шохин заявил, что тесты на коронавирус должны стать доступнее

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Тесты для диагностики коронавирусной инфекции должны быть более доступными, в том числе на отдаленных территориях, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Об этом он заявил в ходе выступления на Неделях российского бизнеса-2020.

"К сожалению, мы не вышли на плато по заболеваемости. Мы понимаем, что чем лучше будет поставлена система тестирования, тем больше будет обнаружено инфицированных", - отметил Шохин, указав, что одним из ключевых направлений работы РСПП остается повышение доступности различных тест-систем.

Он также добавил, что одной из задач, которые ставит перед собой бизнес, является появление экспресс-тестов. Они позволят проводить тестирование до рабочих смен и на отдаленных территориях.

"Эта тема остается приоритетной, будем и дальше работать", - сказал он, добавив, что также нужны ускоренные механизмы регистрации медицинских препаратов.