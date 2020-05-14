Банк "Открытие" отказался от экспресс-кредитования МСБ на фоне пандемии

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Банк "Открытие" на фоне пандемии коронавируса закрыл экспресс-кредитования клиентов из малого и среднего бизнеса. Об этом заявил глава банка Михаил Задорнов в ходе онлайн-конференции, организованной Frank RG.

"Мы полностью закрыли экспресс-кредитование (МСП - прим. ТАСС). Это фактически работа по упрощенной схеме, это, зачастую, не наши клиенты сейчас. Это способ привлечения новых. Мы не рискуем это делать", - сказал Задорнов.

По его словам, банк также резко ограничил выдачи розничных кредитов, кредитов МСБ. "Грубо говоря, мы отрезали 20-25% наиболее рискованных сегментов. Это, конечно, сказывается на выдачах сейчас апреля, мая, июня", - добавил он, уточнив, что банк также пересмотрел свой бизнес-план.

Группа "Открытие" по итогам января - марта 2020 года года получила 823 млн рублей чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), что на 97% меньше, чем за аналогичный период в 2019 году.