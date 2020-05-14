Эксперт: затраты на ввоз праворульных иномарок компенсирует падение на них цен в Японии

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая. /ТАСС/. Затраты жителей Приморья - покупателей праворульных иномарок, связанные с предстоящим введением в России новых ограничительных мер, будут частично компенсированы падением на них спроса и снижением цен в Японии, откуда они главным образом импортируются. Такое мнение корреспонденту ТАСС в четверг высказал инженер единственной испытательной лаборатории для автомобилей во Владивостоке Денис Максименко.

Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступят в силу с 1 июля 2020 года (ГОСТ техрегламента Таможенного союза, принятый ЕЭК). В частности, усложняется процедура растаможки легковых автомобилей: пошлины будут зависеть от их возраста и экологического класса. Также владельцу такого авто будет необходимо получить технический сертификат, подтверждающий соответствие конструкции машины требованиям безопасности.

"Появятся дополнительные расходы, и не только по уплате самих пошлин, но необходима будет теперь и доставка автомобиля на эвакуаторе к нам в лабораторию для прохождения экспертизы. Если раньше мы могли проводить ее на выезде, то с 1 июля это будет запрещено. Отчасти временно компенсирует эти расходы падение спроса на авто в самой Японии на фоне пандемии по коронавирусу. Сегодня торговцы могут ввести автомобиль дешевле, чем несколько месяцев назад, несмотря на поднявшийся с тех пор курс доллара к рублю", - сказал Максименко.

По его словам, за последние годы изменилась структура ввозимых праворульных иномарок, в которой стало много дешевых авто - цена на них начинается с 200 тыс. рублей. На них, уверен эксперт, рост ввозных расходов будет отражаться в меньшей степени.

Влияние мер будет минимальным

По мнению председателя "Общества защиты автомобилистов Приморского края" Дмитрия Пенязь, влияние новых ограничительных мер на рынок праворульных авто в Приморском крае будет минимальным.

"Бизнесом по ввозу праворульных иномарок серьезно занимается сегодня небольшое количество людей - не более 5 000 человек по Владивостоку. Эта отрасль давно перестала являться градостроительной, каковой она была ранее. С 2008 года из этой сферы деятельности ушли десятки тысяч человек", - сказал Пенязь в беседе с ТАСС.

По данным аналитического агентства "Автостат", на начало 2020 года всего в России насчитывалось 4 млн праворульных автомобилей, что составляет 7,6% от всего автопарка страны. Больше всего таких машин в легковом сегменте - 3 млн. (доля от общего количества также 7,6%). Следом идут LCV - 508 тыс. шт., доля - 12,2%, грузовики - 124 тыс. шт., доля - 3,3% и автобусы - 3 тыс. шт, доля - 0,6%.

По словам аналитика "ВТБ Капитала" Владимира Беспалова, новые ограничения по ввозу праворульных автомобилей существенно не повлияют на авторынок РФ из-за их малой доли в автопарке страны.