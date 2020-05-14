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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: экология уйдет на второй план из-за необходимости роста экономики после пандемии

Глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов также отметил, что в мире будет проходить переориентация медицины с лечения редких заболеваний на борьбу с массовыми болезнями

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Вопросы охраны окружающей среды в мире могут потерять актуальность после пандемии нового коронавируса из-за необходимости восстановления экономики. Такое мнение высказал в четверг глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов в ходе заседания научного совета Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на тему "О дивный новый мир?! Российское общество в посткоронавирусный период", которые прошло в онлайн-формате на площадках ТАСС и ВЦИОМ.

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"(В мире возникнет - прим. ТАСС) запрос на экономический рост без ограничений. Меньше рассуждений про экологию, меньше рассуждений про цену экономического роста. Сейчас мы уже видим отмену ряда экологических ограничений в европейских странах по поводу пластика, разного рода упаковок. Это будет происходить и дальше", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что поддержка экологической повестки среди населения будет уменьшаться в условиях экономического кризиса.

По его мнению, также в мире возникнет "запрос на заедание проблемы и новое общество потребления". Кузнецов отметил, что желание тратить деньги на сиюминутные удовольствия может быть связано с неуверенностью в том, что "завтра не вернется эпидемия".

Эксперт также отметил, что в мире будет проходить переориентация медицины с лечения редких заболеваний на борьбу с массовыми болезнями.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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