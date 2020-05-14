ФТС в январе - апреле снизила перечисления в бюджет РФ на 17,8%

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе - апреле 2020 года перечислила в бюджет РФ 1,499 трлн рублей таможенных платежей, что на 17,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении службы.

В апреле текущего года ФТС перечислила в федеральный бюджет 311,6 млрд рублей таможенных платежей (-39,45% в годовом выражении).

В марте руководитель ФТС Владимир Булавин заявлял, что ведомство пока не будет корректировать план по перечислениям в федеральный бюджет из-за пандемии коронавируса. В 2020 году ФТС должна перечислить в бюджет 5,343 трлн рублей.