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Автодилеры прогнозируют падение продаж легковых авто и LCV в РФ в 2020 году на 43%

По итогам года ожидаются продажи порядка 1 млн автомобилей

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Автодилеры прогнозируют падение продаж легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в 2020 году из-за кризиса на 43% по сравнению с прошлым годом, до 1 млн штук. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).

"По итогу года ожидаем продажи порядка 1 млн автомобилей. Падение в мае будет меньше, чем в апреле, до 40-50%, так как в большинстве регионов, в том числе самом существенном по доле продаж Московском регионе, продажи не разрешены и дилеры ведут деятельность не в полном объеме", - сказали в РОАД.

До пандемии коронавируса и обвала курса рубля дилеры прогнозировали падение продаж легковых авто и LCV в 2020 году на 8%, не приводя абсолютных цифр. При этом Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) до кризиса озвучивала прогноз -2,1% по году, до 1,72 автомобилей. Обновленного прогноза ассоциация пока не предоставила.

Из-за ситуации с распространением коронавируса в стране работа автодилеров была приостановлена с 28 марта в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях. В дальнейшем региональные власти в большинстве своем разрешили дилерам осуществлять сервисное обслуживание и продавать запчасти. По последним данным, продажа автомобилей разрешена только в 29 регионах страны.

Как ранее сообщали в АЕБ, в апреле российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых ассоциацией. Продажи новых легковых автомобилей и LCV на фоне кризиса сократились на 72,4% (в 3,6 раза). При этом, по словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, существенного роста продаж в мае также не ожидается.

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