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Пандемия коронавируса нового типа

РФПИ с партнерами из Италии готовит в РФ проект по лечению COVID-19 препаратами из плазмы

Фонд также сотрудничает с Италией по другим направлениям в целях борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с итальянской компанией Kedrion и инвестиционным фондом FSI прорабатывает запуск в РФ проекта по лечению пациентов с коронавирусом, используя препараты на основе плазмы крови человека. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

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"РФПИ активно сотрудничает с итальянскими компаниями в области медицинских технологий для поиска новых инструментов борьбы с коронавирусом. Так, совместно с одним из мировых лидеров в производстве продуктов из плазмы крови, компанией Kedrion и инвестиционным фондом FSI прорабатывается запуск проекта в России по лечению коронавируса препаратами на основе плазмы крови человека", - приводятся в сообщении слова главы фонда Кирилла Дмитриева.

Кроме того, РФПИ сотрудничает с Италией по другим направлениям в целях борьбы с коронавирусом. Так, направленные в Бергамо военные медики РФ использовали мобильные тест-системы EMG, которые производятся при поддержке фонда.

В пресс-службе также отметили, что Дмитриев удостоен ордена Звезды Италии - государственной награды за значимый вклад в развитие двустороннего инвестиционного сотрудничества. Официальная церемония награждения состоится в посольстве Италии в Москве, когда будут сняты ограничения из-за распространения коронавируса.

Теги
ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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