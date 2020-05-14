В АКОРТ считают, что поэтапный выход из пандемии обеспечит ретейлу безопасность покупок

"Рекомендуемая Роспотребнадзором четырехэтапная схема соблюдения предприятиями торговли санитарно-гигиенических мер для предприятий продовольственной торговли, как и рекомендации по организации работы магазинов непродовольственных товаров, позволят сохранить высокий уровень безопасности работы торговых сетей и обеспечат поэтапный переход к штатному режиму работы. Для скорейшего начала работы непродовольственных магазинов, которые не работали в связи с ограничениями по коронавирусу, эти рекомендации особенно важны", - отметили в АКОРТ.

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. План Роспотребнадзора о поэтапном выходе из режима самоизоляции позволит вернуться к штатной работе магазинов и избежать распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети).

В ассоциации напомнили, что торговые сети с самого начала официального объявления о распространении коронавирусной инфекции строго следуют рекомендациям Роспотребнадзора.

Так, торговые сети осуществляют "входной фильтр" для недопущения на работу работников с признаками ОРВИ и аналогичных по симптомам заболеваний; организовали использование сотрудниками средств индивидуальной защиты (СИЗ), информирование покупателей о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических мер; обеспечивают дистанцирование в магазинах и их усиленную санитарную обработку. После введения "масочного" режима посещения общественных мест торговые сети организовали продажу средств индивидуальной защиты.

"В торговых точках и на распределительных пунктах созданы условия, максимально обеспечивающие безопасность персонала и покупателей. Благодаря этому удалось избежать случаев активного распространения заболевания в торговых сетях, как среди персонала, так и среди покупателей", - отметили в АКОРТ.

План снятия ограничений

Ранее Роспотребнадзор определил критерии трех этапов снятия ограничительных мер, введенных в стране из-за коронавируса. Решение будет оставаться за главой каждого отдельного региона России. Они же будут определять режим работы предприятий, учреждений и общественного транспорта, посещения таких мест как пляжи, парки и кладбища. В случае осложнения ситуации с коронавирусом ограничительные меры могут вернуться на любом этапе. На первом этапе смогут возобновить работу небольшие непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг. На следующем этапе смогут открыться магазины площадью до 800 кв. м, а также "иные форматы торговли, включая уличные". На последнем этапе смогут открыться все магазины и предприятия сферы услуг, ограничений по площади и количеству посетителей больше не будет.

Согласно рекомендациям, непродовольственные магазины должны, среди прочего, временно отстранить от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с обеспечением режима самоизоляции), обеспечить использование работниками средств индивидуальной защиты (масок со сменой каждые 3 часа и перчаток). Кроме того, сетям необходимо обеспечить пятидневный запас средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств, проведение проветривания помещений каждые 2 часа и регулярную уборку помещений. При непредвиденном скоплении очереди ретейлер должен организовать ожидание на улице с расстоянием между людьми не менее 1,5 м.

Предприятия продовольственной торговли с учетом эпидемиологической ситуации должны постепенно, в четыре этапа, ослаблять требования. На втором этапе, в начале выхода из режима самоизоляции будет необходимо организовать "входной фильтр" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника. Кроме того, необходимо обеспечить работу персонала в СИЗ, организовать обработку рук кожными антисептиками, убирать помещения с использованием дезинфицирующих средств каждые 3-4 часа, проветривать торговый зал при наличии возможности и организовать соблюдение социальной дистанции покупателями. На последнем этапе (отсутствие заболеваний COVID-19 в регионе и стойкая тенденция к снижению в стране) магазины смогут отказаться от обеспечения покупателей антисептиками и от обеспечения дистанцирования.