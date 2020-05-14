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Сбербанк намерен подключить к июню всех клиентов к Системе быстрых платежей

Как сообщили в кредитной организации, в настоящее время сервис доступен ряду клиентов по всей стране

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Сбербанк планирует подключить к началу июня всех клиентов к разработанной Банком России Системе быстрых платежей (СБП). На текущий момент сервис доступен ограниченному числу клиентов банка, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"В настоящий момент сервис уже доступен ряду клиентов по всей стране, и тиражирование сервиса продолжается. Ожидается, что к началу июня сервис станет доступен всем клиентам Сбербанка в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" на платформах iOS и Android", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, Сбербанк 31 марта подключился к СБП и успешно осуществил пилотные переводы. В ЦБ РФ позже сообщили, что ожидают подключения Сбербанка в полном к системе в июне.

Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. Сейчас к СБП подключены более 50 банков.

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