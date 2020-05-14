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Пандемия коронавируса нового типа

Кабмин обсудил меры поддержки граждан и организаций в период пандемии

В заседании правительства приняли участие федеральные министры и вице-премьеры, а также председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Правительство РФ в режиме видеоконференции под руководством и. о. председателя правительства - первого зампреда правительства Андрея Белоусова обсудило оказание поддержки гражданам и организациям в период пандемии коронавируса. Об этом в четверг сообщается на сайте кабмина.

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"Участники заседания обсудили выделение бюджетных средств на реализацию кредитной программы поддержки занятости для организаций из отраслей, пострадавших от коронавируса, а также на оказание помощи российским гражданам, находящимся за границей и не имеющим возможности вернуться на родину из-за сложной эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

Кроме того, в числе рассмотренных на заседании вопросов - поправки в Налоговый кодекс, направленные на снижение издержек предприятий, осуществляющих безвозмездную передачу имущества и продовольственных товаров больницам и социально ориентированным НКО, выделение средств на доплаты сотрудникам соцучреждений и медикам, работающим с заразившимися коронавирусом.

В заседании приняли участие федеральные министры и вице-премьеры, а также председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаБелоусов, Андрей РэмовичПандемия коронавируса нового типа
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