В Совфеде предложили на время освободить экспортеров РФ от штрафов за неполучение выручки

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов в четверг внес в Госдуму проект закона о приостановлении действия норм об административных штрафах в отношении российских экспортеров за ряд нарушений валютного законодательства. Текст опубликован в думской электронной базе.

Сенатор предлагает до 1 июля 2021 года не применять штрафы по некоторым частям статьи 15.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ), которые предусматривают ответственность за нарушение срока получения экспортером на свои счета в уполномоченных банках платы за поставленные нерезидентам РФ товары, оказанные услуги, а также за нарушение сроков возврата в РФ валюты, уплаченной за так и не поставленные из-за рубежа товары. Законопроект распространяется на сделки, заключенные с 1 апреля 2020 года.

В пояснительных материалах Долгов указывает на то, что "в настоящее время в условиях ограничительных мер, принимаемых государственными органами разных стран в связи с распространением коронавирусной инфекции, главным риском для экспортеров является неполучение экспортной выручки". "Необходимость в приостановлении действия данных статей обусловлена фактом многочисленных обращений предпринимателей о невозможности исполнения установленной обязанности в связи с введенными ограничениями. С подобными вопросами обращаются и в антикризисный штаб, сформированный АО "Российский экспортный центр", и озвучивают на площадках деловых ассоциаций", - указывает парламентарий.

Он также подчеркивает, что "российские компании ограничены в возможности воздействия на контрагента, особенно в условиях введения ограничений, по факту будут нести административную ответственность", если контрагент не выполнит в срок свои обязательства. "При этом российские компании и так несут убытки, но и дополнительно будут оштрафованы на сумму от 75 до 100% от неполученной оплаты, - резюмирует Долгов. - С учетом изложенного предлагаемая мера представляется крайне важной и востребованной в связи с введенными ограничениями и экономическим кризисом".