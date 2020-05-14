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В Совфеде предложили на время освободить экспортеров РФ от штрафов за неполучение выручки

Зампредседателя комитета СФ по экономической политике Константин Долгов рекомендует не применять штрафы по некоторым частям статьи 15.25 Кодекса об административных правонарушениях до 1 июля

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов в четверг внес в Госдуму проект закона о приостановлении действия норм об административных штрафах в отношении российских экспортеров за ряд нарушений валютного законодательства. Текст опубликован в думской электронной базе.

Сенатор предлагает до 1 июля 2021 года не применять штрафы по некоторым частям статьи 15.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ), которые предусматривают ответственность за нарушение срока получения экспортером на свои счета в уполномоченных банках платы за поставленные нерезидентам РФ товары, оказанные услуги, а также за нарушение сроков возврата в РФ валюты, уплаченной за так и не поставленные из-за рубежа товары. Законопроект распространяется на сделки, заключенные с 1 апреля 2020 года.

В пояснительных материалах Долгов указывает на то, что "в настоящее время в условиях ограничительных мер, принимаемых государственными органами разных стран в связи с распространением коронавирусной инфекции, главным риском для экспортеров является неполучение экспортной выручки". "Необходимость в приостановлении действия данных статей обусловлена фактом многочисленных обращений предпринимателей о невозможности исполнения установленной обязанности в связи с введенными ограничениями. С подобными вопросами обращаются и в антикризисный штаб, сформированный АО "Российский экспортный центр", и озвучивают на площадках деловых ассоциаций", - указывает парламентарий.

Он также подчеркивает, что "российские компании ограничены в возможности воздействия на контрагента, особенно в условиях введения ограничений, по факту будут нести административную ответственность", если контрагент не выполнит в срок свои обязательства. "При этом российские компании и так несут убытки, но и дополнительно будут оштрафованы на сумму от 75 до 100% от неполученной оплаты, - резюмирует Долгов. - С учетом изложенного предлагаемая мера представляется крайне важной и востребованной в связи с введенными ограничениями и экономическим кризисом".

Теги
РоссияДолгов, Константин Константинович
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