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Пандемия коронавируса нового типа

РЖД продлили отсрочку ряда штрафов в регионах с ограничениями из-за коронавируса

Ранее сообщалось, что такая отсрочка будет действовать до 30 апреля

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. РЖД по-прежнему не будут начислять целый ряд плат, сборов и штрафов, связанных с организацией перевозок грузов, в регионах, где ограничительные меры на фоне коронавируса сохранились, говорится в сообщении холдинга.

Ранее РЖД сообщили, что отсрочка будет действовать до 30 апреля.

Клиентам, чья деятельность все еще приостановлена или ограничена, РЖД не будут начислять плату за пользование вагонами, принадлежащими холдингу, и предоставление железнодорожных путей общего пользования для нахождения на них подвижного состава.

Также не будут начисляться: сбор за непредъявление грузов для перевозки на указанную в заявке станцию назначения, штрафы за невыполнение принятой заявки, за невыполнение среднесуточной плановой или согласованной нормы погрузки и выгрузки вагонов, штрафы за задержку вагонов, контейнеров под погрузкой и выгрузкой.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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