В Татарстане самозанятые за 2019 год выплатили 114 млн рублей налогов

КАЗАНЬ, 14 мая. /ТАСС/. Самозанятые Татарстана за 2019 год выплатили 114 млн рублей налогов в 2019 году. Число жителей республики, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых, приблизилось к 65 тыс., сообщили ТАСС в пресс-службе министерства экономики Татарстана.

Президент РФ 11 мая предложил вернуть самозанятым уплаченные ими налоги за 2019 год. Сейчас возможность для регистрации самозанятых действует уже в 23 регионах, и число тех, кто оформил такой статус, превысило 650 тысяч.

"По состоянию на 8 мая 2020 года, количество зарегистрированных самозанятых в Республике составляет <...> 64 927 человек, в эту цифру входят также иногородние граждане, прописанные в других регионах, но выбравшие местом ведения своей деятельности территорию Татарстана, их более 7 400 человек. В 2019 году в качестве самозанятых в России зарегистрировалось около 340 тысяч человек из них более 60 тысяч приходится на долю Татарстана. Следует отметить, что по итогам 2019 года по налогу на профессиональный доход самозанятых было начислено 123,3 млн рублей из них оплачено 114 млн рублей", - сказал представитель регионального министерства.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями. На данный момент число зарегистрированных в РФ самозанятых превысило 650 тысяч.