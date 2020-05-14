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Инфляция в России с 7 по 12 мая оказалась нулевой

С начала мая потребительские цены выросли на 0,1%, с начала года - на 2,2%

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Инфляция в России в период с 7 по 12 мая оказалась нулевой, свидетельствуют данные Росстата.

С начала мая потребительские цены выросли на 0,1%, с начала года - на 2,2%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 12 мая (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) сложилась на уровне 3,1%. 

Гречка дорожает пятую неделю подряд 

По данным Росстата, за отчетный период в категории продовольственных товаров больше всего подорожала гречка - на 1,3%. Причем цены на нее растут уже пятую неделю подряд. В 13 субъектах РФ цены на гречку возросли на 3,5% и более. 

Шлифованный рис подорожал на 1%, черный чай - на 0,4%, подсолнечное масло, пшеничная мука, вермишель, макароны и шоколадные конфеты - на 0,3%, мясные и овощные консервы для детского питания, ржаной хлеб и соль - на 0,2%. 

В то же время цены на куриное мясо снизилась на 1%, на куриные яйца - на 0,9%, на сахар и маргарин - на 0,2%, на свинину, колбасу, мясные консервы для детского питания и печенье - на 0,1%. 

Картофель подорожал на 2,3%, яблоки - 1,9%, белокочанная капуста - на 1,8%, репчатый лук - на 1,5%, морковь - на 1,2%. В целом прирост цен на плодоовощную продукцию составил 0,8%. При этом огурцы подешевели на 3,3%, помидоры - на 2,2%. 

Продолжают дорожать лекарства 

За отчетную неделю рост цен на линекс (пробиотик) и метамизол натрия (анальгин отечественный) составил 0,5%, троксерутин (препарат для лечения болезней вен) подорожал на 0,2%, флуоцинолона ацетонид (противовоспалительная мазь) - на 0,1%. 

Вместе с тем бромгексин (отхаркивающее средство при лечении бронхитов и пневмонии) стал дешевле на 0,5%, ренни - на 0,2%. 

Цены на детские подгузники и спички подросли на 0,7%, на зубные щетки - на 0,4%, на туалетное и хозяйственное мыло - на 0,1%. Сигареты с фильтром выросли в цене на 0,1%. 

Телевизоры подешевели на 0,4%, смартфоны - на 0,2%. 

Российские автомобили подорожали на 1,1%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.

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