В Оренбургской области для некоторых предпринимателей снизили налоговую нагрузку

ТАСС, 14 мая. Депутаты заксобрания Оренбургской области на заседании приняли несколько законов, которые направлены в том числе на снижение налоговой нагрузки для предпринимателей, чей бизнес пострадал в условиях пандемии. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

"Освобождены от налога на имущество в 2020 году организации, которые по состоянию на 1 марта занимались деятельностью, связанной с арендой или управлением собственной или арендованной недвижимостью. Льгота касается административно-деловых и торговых центров, нежилых помещений, но только при условии, что в этот период они освобождали от платы своих арендаторов", - сказано в сообщении.

Кроме того, право применять упрощенную систему налогообложения получили предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах розничной торговли непродовольственными товарами, стоматологии, демонстрации кинофильмов, зоопарков, музейном деле. Для них разработаны пониженные налоговые ставки на период 2020 года. "Послабления получили предприниматели, доходы которых упали более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, при этом занятость работников была сохранена на 90% от их численности в марте", - отмечается в сообщении.

Также уменьшили нагрузку на индивидуальных предпринимателей, которые используют патентную систему налогообложения. Те из них, чей бизнес наиболее пострадал из-за ограничений, связанных с коронавирусом, смогут платить в бюджет по сниженному коэффициенту. Период действия налоговых послаблений - с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Согласно пояснительным запискам, которые размещены на сайте Заксобрания, выпадающие доходы консолидированного бюджета суммарно составят более 250 млн рублей.