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Пандемия коронавируса нового типа
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Решетников: странам G20 нужна ревизия торговых мер по борьбе с последствиями пандемии

Глава Минэкономразвития заявил, что ограничения не должны создавать ненужных барьеров для торговли

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников считает, что странам G20 необходимо систематически проводить ревизию торговых мер, которые вводятся для борьбы с последствиями пандемии, и отменять уже неактуальные.

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"Такие меры должны быть временными, целевыми, соразмерными и прозрачными. Ограничения не должны создавать ненужных барьеров для торговли. Как только меры перестают отвечать критериям, они должны быть отменены", - заявил Решетников в ходе второй чрезвычайной встречи министров торговли стран G20, которая прошла в режиме видеоконференции. Его слова приводит пресс-служба Минэкономразвития.

Глава ведомства также напомнил о необходимости систематической ревизии торговых мер, которые вводятся для борьбы с последствиями пандемии.

По словам Решетникова, одна из важнейших задач стран G20 - "не позволить торговым конфликтам, необоснованным ограничениям и односторонним санкциям еще больше обострить кризисную ситуацию". Наиболее подходящая площадка для совместных усилий стран "двадцатки" в этом направлении - ВТО, подчеркнул министр.

Другая ключевая задача - восстановление глобальных цепочек добавленной стоимости и цепочек поставок при сохранении стабильности рынков и доступности товаров для потребителей. "Для этого требуется сфокусироваться на том, как дополнительно сократить издержки для экономических операторов, участвующих в этих цепочках. Поддержка необходима тем, кто в ней нуждается - пострадавшим из-за пандемии отраслям, микро-, малым и средним предприятиям", - отметил глава Минэкономразвития.

Совместные действия в кризис

Министры торговли стран G20 одобрили перечень совместных действий по поддержке мировой торговли и инвестиций в условиях пандемии коронавируса.

"Документ содержит список срочных мер, нацеленных на смягчение негативных последствий пандемии на торговлю. Перечень охватывает вопросы регулирования торговли, упрощения торговых процедур, транспарентности, функционирования логистических систем, поддержки микро-, малых и средних предприятий", - говорится в сообщении Минэкономразвития.

Кроме того, план предусматривает создание необходимых условий для восстановления мировой экономики за счет совместных действий по реформированию ВТО, поддержке многосторонней торговой системы, повышения устойчивости глобальных цепочек поставок и наращивания международных инвестиций.

Теги
РоссияРешетников, Максим ГеннадьевичПандемия коронавируса нового типа
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