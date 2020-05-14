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Ростех построит заводы по переработке ТКО без средств с рынка электроэнергии

Планируется построить не менее 25 заводов таких заводов

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Проект Ростеха по строительству не менее 25 заводов энергоутилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) общей стоимостью 600 млрд рублей будет реализован без привлечения средств с рынка электроэнергии и не приведет к дополнительной финансовой нагрузке на потребителей. Об этом сообщили ТАСС в Минэнерго.

"В Министерство энергетики не поступала информация о планах строительства 25 заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, следовательно, предполагаем, что инвесторы планируют реализовать проект без привлечения средств на рынках электроэнергии", - отметили в министерстве.

Минэнерго также отмечает, что ведомство категорически возражает против каких-либо мер поддержки подобных проектов за счет увеличения платежей потребителей электроэнергии.

Ранее сообщалось, что Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации ТКО. Оператором проекта выступит Ростех в лице своей дочерней структуры "РТ-Инвест", Росатом станет технологическим партнером, финансировать проект будет ВЭБ.РФ, предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ составляет около 200 млрд рублей.

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