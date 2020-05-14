В Ярославской области предприятия получат льготные займы на 840 млн рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Предприятия Ярославской области получат льготные займы от Фонда развития промышленности на сумму 840 млн рублей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил губернатор области Дмитрий Миронов.

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"Фонд развития промышленности выдаст льготные займы предприятиям региона на сумму 840 млн рублей. Большие средства получат те, кто производит продукцию, задействованную в борьбе с коронавирусной инфекцией", - написал Миронов.

По его словам, компания "Р-Фарм" получит на льготных условиях 500 млн рублей, благодаря чему увеличит выпуск противовирусного препарата "Калетра" на Ярославском заводе готовых лекарственных форм.

Рыбинский завод приборостроения получит от ФРП займ в размере 207 млн рублей. Эти средства будут направлены на производство медицинских пробирок "Эппендорф" для лабораторной диагностики.

"Еще 141 миллион рублей получит АО "Фритекс" на производство автомобильных компонентов теплозащиты и теплообмена. Продукция обеспечит альтернативу зарубежным аналогам", - добавил губернатор.

В области за сутки выявлено 87 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе их зафиксировано 1450. Выздоровели 213 человек, умерли 11.