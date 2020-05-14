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Около 500 млн рублей зарезервировали в КБР для решения связанных с пандемией проблем

По состоянию на 14 мая в регионе зарегистрировано 1 548 подтвержденных случаев заражения коронавирусом

НАЛЬЧИК, 14 мая. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) зарезервировали в бюджете региона 500 млн рублей для решения проблем и вопросов, которые могут появиться в связи с пандемией коронавируса, сообщил журналистам заместитель министра экономического развития региона Хусен Тимижев.

"Мы ожидаем и прогнозируем падение поступлений в республиканский бюджет по итогам года, и это объективная ситуация, при этом в последние два года мы отмечаем стабилизацию бюджетной системы республики. Можно сейчас с уверенностью говорить, что бюджетная система у нас устойчивая, она справится, все социальные обязательства, прописанные в республиканском бюджете, будут исполнены в стопроцентном объеме. Сейчас у нас порядка полумиллиарда рублей запланировано и выделено резервов на цели обеспечения решения возникающих проблем, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории республики и ущербом, который наносится как отраслям экономики, так и социальной сфере", - сказал Тимижев в ходе брифинга и уточнил, что сумма может быть увеличена.

Он заверил, что на данный момент все риски спрогнозированы и просчитаны совместно с Минфином региона и Управлением ФНС по КБР. "Мы знаем, что нас может ожидать и какие сценарии, в том числе негативные, могут складываться в течение года, риски учитываются, меры по их минимизации прорабатываются, часть из них уже готова", - добавил он.

Как сообщалось, власти КБР направили 1,5 млрд рублей на реализацию плана первоочередных мер по поддержке социально-экономической сферы в связи с пандемией.

По состоянию на 14 мая в Кабардино-Балкарии, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 1 548 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (за сутки плюс 73), выздоровели 310 (за сутки плюс 25), умерли семь человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 1 997 человек, имевшие контакты с заразившимися людьми, в трех госпиталях находятся 337 больных. За все время в республике проведено 24 427 (за сутки плюс 789) исследований путем тестирования.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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