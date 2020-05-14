В США заявили, что безработица продолжит снижение по мере восстановления экономики

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Власти США ожидают замедления роста числа первичных заявок на пособие по безработице по мере снятия ограничительных мер, введенных на фоне пандемии нового коронавируса. Соответствующее заявление сделал в четверг в беседе с журналистами председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассет. Трансляция велась телеканалом C-Span .

Ранее в четверг министерство труда опубликовало данные, согласно которым за неделю с 3 по 9 мая 2,98 млн американцев обратились за выплатой пособия. Председатель Совета экономических консультантов подчеркнул, что "эти цифры по-прежнему пугающие". "Но они оказались лучше наших прогнозов, - указал Хассетт. - То, что [заявок оказалось] менее 3 млн, говорит о том, что начинается восстановление экономики и оно уже приносит свои плоды".

С 26 апреля по 2 мая 3,16 млн американцев обратились за выплатой такого пособия, с 19 по 25 апреля - 3,84 млн. "Теперь мы ожидаем, что число поданных заявок продолжит снижаться по мере того, как будет восстанавливаться экономика", - подчеркнул Хассетт. По данным Минтруда США, за последние восемь недель, или с момента введения ограничительных мер в связи с новым коронавирусом (с 15 марта по 9 мая), число первичных заявок на получение пособий по безработице составило около 36,5 млн.

До принятия в марте мер по сдерживанию распространения инфекции еженедельно всего несколько сотен тысяч американцев подавали первичные заявки на пособия по безработице. Обычно в стране ежегодно количество рабочих мест увеличивается на несколько миллионов. Как отмечала газета The Washington Post, пандемия "сводит на нет многолетние экономические успехи и создает угрозу продолжительной разрухи, которая по своим масштабам соперничает даже с Великой депрессией [1929-1939 годы]".

Экономические проблемы

На прошлой неделе Минтруд объявил о том, что в апреле уровень безработицы в стране достиг рекордных 14,7%. По словам опрошенных The Washington Post экспертов, в этот период было примерно вдвое больше сокращений служащих, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года.

В среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл призвал к выделению дополнительного пакета экономической помощи, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в экономике страны.

Президент США Дональд Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более 2 трлн долларов. Они направлены на преодоление последствий распространения коронавируса и предусматривают выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Ранее Минторг сообщил, что ВВП США в I квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 4,8% в годовом исчислении в связи с ситуацией вокруг пандемии. Американские власти планируют в ближайшее время возобновить работу ряда предприятий, приостановивших свою деятельность из-за пандемии.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,39 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 84,1 тыс. человек.