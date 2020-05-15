WP: суд США отказался отклонить иск к Трампу по его отелю в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Апелляционный суд США отказался отклонить иск прокуроров Мэриленда и столичного округа Колумбия к главе американской администрации Дональду Трампу из-за его отеля в Вашингтоне Old Post Office. Об этом сообщает в четверг газета The Washington Post со ссылкой на соответствующее судебное решение.

Адвокаты президента настаивали на прекращении дела, связанного с тем, что, по мнению истцов, хозяин Белого дома нарушает конституцию, получая прибыль от иностранных делегаций, останавливающихся в гостинице. Речь идет о так называемом положении конституции Emoluments clause, которое запрещает чиновникам федеральных властей принимать подарки, деньги, либо другие ценности от зарубежных представителей.

"Суд отказался отклонить иск к президенту по обвинению в получении прибыли от иностранных правительств", - отмечает издание. По мнению суда, сторона защиты не представила достаточных оснований для прекращения дела. Иск теперь будет возвращен в суд Мэриленда.

Трамп еще до вступления на пост президента заявил, что покинул все занимаемые им посты в принадлежавшей ему Trump Organization, чтобы передать их под управление своих сыновей - Дональда и Эрика. При этом Трамп не стал избавляться от своих компаний, так как это, по словам юристов, означало бы их распродажу за бесценок в ущерб интересам остальных членов семьи. Как отмечают СМИ, правительства других стран арендуют площади в принадлежащем Трампу небоскребе Trump Tower и номера в Old Post Office.