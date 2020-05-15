{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Торги на бирже Нью-Йорка закрылись ростом основных индексов

Индекс Dow Jones вырос на 1,62%, а индекс S&P 500 набрал 1,15%

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли к закрытию торгов в четверг несмотря на публикацию данных о количестве первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Соответствующая информация приводится на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones к завершению торговой сессии вырос на 377,37 пункта (1,62%) и установился на отметке 23 625,34 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, набрал 32,5 пункта (1,15%) и оказался на отметке 2 852,50 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 80,55 пункта (0,91%), до отметки 8 943,72 пункта.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 8,97% ($2,29) и составила $27,81.

Телекомпания СNBC отмечает, что торги на рынках завершились позитивными показателями несмотря на падение в среднем на 1-1,5% в начале торговой сессии. Ранее в четверг Министерство труда США сообщило, что за последние восемь недель, или с момента введения ограничительных мер в связи с новым коронавирусом - с 15 марта по 9 мая, число первичных заявок на получение пособий по безработице в США составило около 36,5 млн. С 3 по 9 мая 2,98 млн американцев обратились за выплатой такого пособия. Эксперты ранее ожидали, что данный показатель составит 2,5 млн человек.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Нью-Йоркская фондовая биржа возобновит работу в штатном режиме 26 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС