Торги на бирже Нью-Йорка закрылись ростом основных индексов

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли к закрытию торгов в четверг несмотря на публикацию данных о количестве первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Соответствующая информация приводится на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones к завершению торговой сессии вырос на 377,37 пункта (1,62%) и установился на отметке 23 625,34 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, набрал 32,5 пункта (1,15%) и оказался на отметке 2 852,50 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 80,55 пункта (0,91%), до отметки 8 943,72 пункта.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 8,97% ($2,29) и составила $27,81.

Телекомпания СNBC отмечает, что торги на рынках завершились позитивными показателями несмотря на падение в среднем на 1-1,5% в начале торговой сессии. Ранее в четверг Министерство труда США сообщило, что за последние восемь недель, или с момента введения ограничительных мер в связи с новым коронавирусом - с 15 марта по 9 мая, число первичных заявок на получение пособий по безработице в США составило около 36,5 млн. С 3 по 9 мая 2,98 млн американцев обратились за выплатой такого пособия. Эксперты ранее ожидали, что данный показатель составит 2,5 млн человек.