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Пандемия коронавируса нового типа

CNN: курорт с резиденцией Трампа во Флориде частично откроется 16-17 мая

По данным телекомпании, уже открылись принадлежащие компании Trump Organization гольф-клубы в Нью-Джерси и Вирджинии

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /ТАСС/. Курорт Мар-а-Лаго в штате Флорида, служащий загородной резиденцией президента США Дональда Трампа и закрытый в марте из-за угрозы распространения нового коронавируса, частично возобновляет работу в предстоящие выходные. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на данные электронной рассылки, поступающей обладателям пропуска на территорию комплекса.

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Главное помещение курортного комплекса, где имел обыкновение останавливаться глава государства, а также спа-салон, спортзал и теннисные корты останутся закрытыми. Персоналу предписано соблюдать безопасную дистанцию и расставлять шезлонги со столиками около бассейна и джакузи на расстоянии двух метров друг от друга. Туалетные комнаты придется дезинфицировать каждый час.

По данным телекомпании, уже открылись принадлежащие компании Trump Organization гольф-клубы в Бедминстере (штат Нью-Джерси), в штате Вирджиния и ряд таких же объектов во Флориде.

Журнал Forbes оценил финансовые потери Трампа в марте из-за последствий коронавируса в $1 млрд. Состояние президента США сократилось до $2,1 млрд, утверждал журнал.

Пандемия вынудила все страны и территории принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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