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Пандемия коронавируса нового типа

CNN: Carnival Cruise уволит и отправит в отпуск без содержания 1 357 человек

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что по его просьбе четыре крупнейшие круизные компании Carnival Cruise, Royal Caribbean, Norwegian и MSC приостановили на 30 дней свою деятельность

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /ТАСС/. Американская туристическая компания Carnival Cruise Lines из-за последствий пандемии коронавируса приняла решение об увольнении и отправке в неоплачиваемый отпуск более 1,3 тыс. своих сотрудников в штате Флорида. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.​​​​​​

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По ее информации, Carnival Cruise сократит штат из около 3 тыс. своих сотрудников во Флориде на 820 человек. Еще 537 работников компании уйдут в отпуск без сохранения содержания.

Carnival Cruise в опубликованном в четверг сообщении действительно информировала о подобных мерах, но не уточнила, сколько человек лишатся работы и оклада. "Эти шаги помогут сохранить сотни миллионов долларов каждый год", - пояснила компания.

Власти США ввели с 14 марта запрет на работу круизных судов и посадку на них пассажиров из-за ситуации с коронавирусом. Президент США Дональд Трамп сообщил, что по его просьбе четыре крупнейшие круизные компании Carnival Cruise, Royal Caribbean, Norwegian и MSC приостановили на 30 дней свою деятельность.

Carnival Cruise планирует возобновить круизы вдоль берегов Северной Америки с 1 августа.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 85 807 человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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