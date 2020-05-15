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Petrobras впервые с 2017 года завершила квартал с отрицательным финансовым результатом

Ее единовременные финансовые потери составили $9,7 млрд

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 мая. /ТАСС/. Стоимость активов бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras в январе-марте 2020 года упала на $13,4 млрд. В результате этого ее единовременные финансовые потери составили $9,7 млрд, говорится в опубликованном в четверг вечером квартальном отчете.

Несмотря на то, что Petrobras регистрирует квартальный убыток впервые с конца 2017 года, данный факт не сказался на полученной госпредприятием денежной массе. Ее объем составил $5,9 млрд против 3,1 млрд годом ранее. Это позволило компании завершить квартал с денежным остатком в размере $15,5 млрд, увеличив свою долговую нагрузку на $2,1 млрд по сравнению с декабрем 2019 года. Как уточняется, увеличение этого показателя в краткосрочной перспективе не говорит об отказе Petrobras от стратегической цели по сокращению общей суммы задолженности до $60 млрд (в настоящее время - $89,2 млрд).

"Чистый убыток Petrobras никоим образом не угрожает ее состоянию и стабильности. Ситуация в корне отличается от той, которая сложилась в 2014-2015 годах. Тогда компания переживала сразу два кризиса - финансовый и моральный - и падение ее стоимости свидетельствовало об уязвимости", - говорится в документе.

Авторы отчета отмечают, что глобальная рецессия незначительным образом сказалась на деятельности компании в первом квартале этого года. Вместе с тем они ожидают проявления таких негативных эффектов в следующих триместрах.

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Бразилия
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