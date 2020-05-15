Власти Хайнаня объявили об открытии новой воздушной гавани на западе острова

ХАЙКОУ /Китай/, 15 мая. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань на этой неделе объявили о вводе в эксплуатацию нового аэропорта в городе Дунфан в западной части острова. Как сообщила газета "Хайнань жибао", воздушная гавань получила название Датянь.

Строительство аэропорта началось в ноябре 2018 года и велось в два этапа. Территория воздушной гавани, относящейся к категории А1 (имеющих как минимум 10 выходов на посадку пассажиров), составляет 162,8 тыс. кв. метров. Взлетная полоса Датянь в длину достигает 800 метров. Аэропорт может одновременно принять 14 самолетов и рассчитан прежде всего на небольшие воздушные суда, а также подходит для вертолетов.

Как сообщила администрация провинции, воздушная гавань будет использоваться главным образом для обслуживания чартерных рейсов и организации полетов к островам в Южно-Китайском море, в том числе для проведения изыскательных работ при освоении энергетических ресурсов, осуществления спасательных миссий. "Аэропорт будет предоставлять широкий перечень услуг, предусмотренных при обслуживании летательных аппаратов", - уточнил представитель воздушной гавани.

Три ключевых аэропорта Хайнаня расположены в северной (аэропорт Мэйлань административного центра Хайкоу), южной (Феникс в городе Санья) и восточной (Боао) части острова. Они обслуживают несколько десятков международных авиарейсов в день, обеспечивая прямое сообщение с примерно 40 городами. В 2019 году были открыты прямые воздушные маршруты в Благовещенск, Жуковский, Казань, Самару, Томск, Уфу и Южно-Сахалинск.