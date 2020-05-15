Красноярский край проведет докапитализацию агентства развития бизнеса на 150 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 15 мая. /ТАСС/. Власти Красноярского края приняли решение провести докапитализацию АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания", занимающегося поддержкой малого и среднего предпринимательства в регионе. На первом этапе на эти цели из краевого бюджета выделят более 150 млн рублей, сообщил ТАСС министр экономики и регионального развития края Егор Васильев.

Президент России Владимир Путин предложил докапитализировать государственные микрофинансовые организации, оказывающие поддержку малым предприятиям, на 12 млрд рублей. На совещании 11 мая по мерам борьбы с распространением коронавируса он отметил, что практически во всех регионах работают государственные структуры, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу.

"Принято решение о докапитализации краевого микрофинансового фонда более чем на 150 млн рублей. Замечу отдельно, что выделение средств сопровождается внедрением новых кредитных продуктов по сниженным ставкам и с упрощенными требованиями для заемщиков. Эти средства направляются на незамедлительную поддержку краевым предпринимателям", - сказал Васильев.

По его словам, докапитализация агентства планируется в несколько этапов, как за счет средств регионального бюджета, так и федерального. Министр отметил, что регион рассчитывает войти в число получателей федеральных средств на проведение докапитализации таких институтов поддержки малого и среднего бизнеса. "Однако общая методика распределения и, как следствие, объем доведенных средств полностью зависит от федеральных решений", - подчеркнул Васильев.

Как сообщил ТАСС генеральный директор агентства Александр Граматунов, организация обратилась к властям региона о проведении капитализации на 1,5 млрд рублей. "Выделение дополнительных средств на докапитализацию микрофинансовой деятельности в размере 1,5 млрд рублей в 2020 году позволит компенсировать за счет займов, предоставляемых агентством, недополучение субъектами МСП кредитных средств в связи со снижением темпов банковского кредитования", - говорится в письме агентства на имя председателя краевого правительства Юрия Лапшина (есть в распоряжении ТАСС).

Об агентстве

"Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" оказывает финансовые, консалтинговые, образовательные и иные услуги в рамках государственных программ развития предпринимательства. На базе агентства работают Региональные центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта, проектный офис. 100% акций агентства принадлежит Красноярскому краю.

Всего в Красноярском крае на начало 2020 года было около 107 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, в которых было занято более 266 тыс. жителей региона.