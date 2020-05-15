CNBC: Белый дом готовит указ о производстве некоторых лекарств только в США

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /ТАСС/. Белый дом занимается подготовкой исполнительного указа о производстве определенных лекарств только на территории США. Об этом сообщил в четверг телеканал CNBC со ссылкой на два источника.

По данным источников, указ может быть подписан президентом США Дональдом Трампом уже в пятницу. Администрация Трампа прорабатывает систему обеспечения поставок ряда товаров, затрагивающих национальную безопасность страны. В перечень таких товаров входят в том числе лекарства, полупроводники и оборудование военного назначения.

Около 72% состава фармацевтической продукции, которая продается на территории США, производится в других государствах, включая Китай. В Белом доме категорически против такого положения и считают необходимым выпускать определенные категории лекарства в Соединенных Штатах, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации, как с пандемией коронавируса, не оказаться в зависимости от других стран.

Представитель вашингтонской администрации высокого ранга во время телефонного брифинга для журналистов в четверг сообщил о решении модернизировать стратегический запас товаров медицинского назначения, который практически не пополнялся с 2009 года. В стратегическом запасе чуть более четверти необходимых для борьбы с пандемией нового коронавируса средств. В администрации обещали в течение 90 дней создать запас, необходимый для борьбы с пандемией.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,41 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 85 884 человека.