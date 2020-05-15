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На Дальнем Востоке появилась новая электронная таможня

Она начнет работу в сентябре этого года

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая. /ТАСС/. Новая электронная таможня с центром электронного декларирования появилась в составе Дальневосточного таможенного управления для регистрации и оформления товаров на территории Приморского края. Она начнет работу с сентября 2020 года, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

Дальневосточная электронная таможня организована согласно дорожной карте по реформированию системы таможенных органов, утвержденной Минфином России в 2018 году. Всего в системе таможенных органов по всей стране предполагается создание 16 центров электронного декларирования.

"Пятнадцатого мая 2020 года на территории Приморского края официально зарегистрирована Дальневосточная электронная таможня (ДВЭТ). Новая таможня в составе Дальневосточного таможенного управления начнет принимать электронные декларации на товары, доставляемые сухопутным и воздушным видами транспорта, в начале сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Новый таможенный орган будет располагаться в городе Артеме Приморского края. В настоящее время идет формирование структуры, на первом этапе здесь будут работать 15 штатных сотрудников. Исполняющим обязанности начальника таможни назначен полковник таможенной службы Александр Сафронов.

В подчинении Дальневосточной электронной таможни будет находиться таможенный пост - центр электронного декларирования. Предполагается, что он будет регистрировать и оформлять до 40% всех деклараций на Дальнем Востоке в год.

В составе Дальневосточного таможенного управления уже работает Владивостокский таможенный пост, где оформляется большая часть деклараций на товары, доставляемые морским транспортом. Новый таможенный пост, соответственно, будет регистрировать товары, перемещаемые воздушным и сухопутным способом.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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