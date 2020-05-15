Мосбиржа отмечает приток клиентов с внебиржевого валютного рынка

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Игроки на валютном рынке начали постепенный переток с внебиржевого рынка, в том числе межбанковского, на Московскую биржу. Об этом сообщил журналистам финансовый директор торговой площадки Максим Лапин в ходе онлайн пресс-конференции.

"У нас произошел переток с одной части рынка - внебиржевого - на биржу. Если предыдущие несколько лет подряд доля биржи в общем объеме валютного рынка снижалась, то в первом квартале [2020 года] она вернулась обратно", - пояснил он.

Лапин добавил, что в четвертом квартале 2019 года примерное разделение долей внебиржевого валютного рынка и Мосбиржи составляло около 60% и 40% соответственно, однако в первом квартале 2020 года торговая площадка заняла больше половины по спот рынку (финансовый рынок, на котором инструменты торгуются с моментальной поставкой против платежа - прим. ТАСС).

Внебиржевой валютный рынок организуется дилерами в отсутствие посредников, в отличие от биржевого, где практически все сделки осуществляются через брокеров. Как правило, это инструмент для опытных инвесторов, которых не устраивают условия сделок на бирже. Значительную денежную массу внебиржевой системы привносит межбанковский валютный рынок, который образуют коммерческие и национальные банки, а также крупные организации и фонды.