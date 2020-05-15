Титов предложил убрать критерий о ведении бизнеса более года для получения кредитов под 0%

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Критерий об осуществлении деятельности более одного года должен быть исключен из условий предоставления российским предпринимателям зарплатных кредитов под 0% годовых. Такое мнение высказал в пятницу на пресс-брифинге уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"По информации от уполномоченных в регионах РФ и бизнеса, сейчас снижается востребованность данного вида кредитования у субъектов предпринимательской деятельности. Одной из причин является то, что продукт доступен для тех, кто осуществляет деятельность более одного года. Предлагается данные ограничения исключить", - сказал он.

Кредит выдается только для пострадавших по основному ОКВЭД, в связи с чем Титов предлагает расширить поддержку на все субъекты предпринимательства. Продукт доступен для тех, у кого отсутствует налоговая задолженность, бизнес-омбудсмен просит допустить наличие минимальной налоговой задолженности.

"Кредит выдается на шесть месяцев под 0%, затем ставка будет увеличена до 4%. Предлагается увеличить срок беспроцентного кредита, поскольку на сегодняшний день по ряду отраслей сезонный бизнес не будет иметь доходы четыре-шесть месяцев, кроме того, предприниматели сомневаются, что смогут в скором времени оплатить проценты", - добавил Титов.

О программе

Для поддержания занятости правительством РФ была запущена программа по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям из наиболее пострадавших отраслей. Объем кредита рассчитывается, исходя из одного минимального размера оплаты труда (сегодня это 12 130 рублей) на каждого сотрудника в штате компании.

В материалах правительства отмечалось, что совокупный объем кредитов для малого и среднего предпринимательства может составить до 350 млрд рублей, из них две трети - 200 млрд рублей - покрывает государство.

По данным Минэкономразвития на 12 мая, банки выдали бизнесу беспроцентных кредитов на поддержку занятости на сумму 27 млрд рублей, это на 6 млрд больше, чем неделю назад.