РНКБ принял заявки по льготной ипотеке под 6,5% на 2,5 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая. /ТАСС/. Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), являющийся системообразующим в Крыму, принял более 1 тыс. заявок на общую сумму 2,5 млрд рублей по новой ипотечной программе госсубсидирования на покупку жилья в новостройках по ставке 6,5% годовых. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Не дожидаясь постановления правительства РФ, банки начали принимать первые заявки и выдавать жилищные кредиты. РНКБ 30 апреля сообщил, что выдал первый ипотечный кредит с господдержкой.

"С момента запуска новой ипотечной программы госсубсидирования на покупку жилья в новостройках по ставке 6,5% годовых банк РНКБ принял более 1 тыс. заявок на сумму 2,5 млрд рублей. Средняя сумма по одобренным банком кредитам в рамках данной программы составляет 2,45 млн рублей. Первые кредиты по ставке 6,5% банк выдал на приобретение жилья в новых ЖК Симферополя и Севастополя", - говорится в сообщении. Большая часть заявок поступила от жителей полуострова.

РНКБ рассчитывает до 1 ноября выдать в рамках льготных ипотечных кредитов около 10 млрд рублей. "Спрос на жилье в рамках "Госпрограммы 2020" уже сейчас очень высокий. Тысячи семей смогут приобрести собственную квартиру в новых жилых комплексах по сниженной процентной ставке. Это не только обеспечит возможность приобретения жилья на максимально выгодных условиях, но и благоприятно повлияет на развитие рынка жилищного строительства в целом", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров РНКБ Михаила Якунина.

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов.