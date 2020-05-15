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Опрос: 41% россиян не намерены менять привычки после выхода из самоизоляции

Подавляющее большинство респондентов продолжат посещать рестораны, отмечается в исследовании McDonald`s и исследовательского холдинга "Ромир"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Более 40% опрошенных россиян планируют вернуться к прежней жизни, порядка 94% продолжат посещать рестораны после окончания режима самоизоляции в России, говорится в исследовании McDonald`s и исследовательского холдинга "Ромир".

"Более 40% россиян не планируют кардинально менять свои ежедневные привычки, связанные с гигиеной и социальным дистанцированием после окончания карантина. По данным экспертов, эксклюзивно полученными представителями McDonald`s, подавляющее большинство россиян продолжат посещать рестораны, и только 6% опрошенных отдадут предпочтение заказам на дом. При этом важно отметить, что по итогам онлайн-опроса 99% респондентов также не станут после пандемии выбирать рестораны с едой в упакованном виде", - говорится в исследовании.

Более существенное влияние пандемии, на основании полученных данных, можно отметить в бытовых вопросах: в будущем 32% опрошенных продолжат чаще убирать дома и мыть руки, 29% опрошенных намерены избегать массовых мероприятий, 26% - соблюдать дистанцию, а 16% - регулярно пользоваться санитайзером. Примечательно, что пандемия не заставит россиян отказаться от городских традиций: только 9% респондентов заявили, что перестанут тереть памятники "на удачу".

"За время карантина мы поняли, какое важное место занимает чистота и безопасность в нашей жизни. Люди стали бережнее относиться друг к другу и самим себе. Именно поэтому McDonald`s внедрил ряд дополнительных процедур для безопасного обслуживания клиентов в условиях новой реальности. Компания планирует сохранить усиленные меры безопасности и после снятия ограничений на посещение общественных мест и ресторанов", - отметили в "Макдоналдс".

Исследование "Ромир" для McDonald`s было сделано на базе Romir Consumer Scan Panel, вторая неделя мая 2020 года. Аналитики репрезентировали население по полу, возрасту (от 15 лет) и регионам. В разрезе 600 респондентов ошибка выборки составляет 4%, что является допустимой ошибкой при выборочных исследованиях. Такая выборка позволяет репрезентировать население со статистической достоверностью. Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Consumer Scan Panel основана на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тыс. человек. Участники панели сканируют QR-коды с чеков и участвуют в анкетировании и онлайн-опросах. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.

McDonald`s в России насчитывает более 740 предприятий в 59 субъектах РФ, на предприятиях сети занято более 60 тыс. человек. Порядка 99% продукции McDonald`s получает от более 160 отечественных поставщиков.

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