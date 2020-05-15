"Норникель" передал Забайкальскому центру медицины катастроф новые реанимобили

ТАСС, 15 мая. Компания "Норникель" в пятницу передала Забайкальскому территориальному центру медицины катастроф два новых реанимобиля. Это сделано для борьбы с распространением коронавируса в регионе присутствия компании, сообщила пресс-служба горнорудной компании "Быстринское", входящей в "Норникель".

"Компания "Норникель" в рамках принимаемых мер по борьбе с COVID-2019 передала Забайкальскому территориальному центру медицины катастроф два новых реанимобиля. Новые реанимобили - часть большой поддержки, оказанной Забайкальскому краю "Норникелем" в условиях пандемии нового вируса", - говорится в сообщении. Отмечается, что в автомобилях установлено передовое оборудование, включая аппарат ЭКГ и аппараты искусственного дыхания.

Компания также направила на борьбу с коронавирусом в Забайкалье 250 млн рублей, из них 28 млн рублей выделили на оснащение больницы в Газимуро-Заводском районе, где находится Быстринский горно-обогатительный комбинат (ГОК) "Норникеля".

"В текущей ситуации, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, наша первоочередная задача - выстроить максимальную медицинскую, социальную и финансовую защиту не только своих работников, но и региона, в котором мы работаем", - отметил директор по региональной политике ГРК "Быстринское" Дмитрий Виноградский.

Быстринский ГОК находится в 500 км от Читы. Его строительство началось в 2013 году, а с конца 2017 года комбинат работает в режиме пуско-наладки. В 2020 году ожидается выход предприятия на проектную мощность, после чего оно ежегодно будет производить 3 млн тонн железорудного концентрата, 260 тыс. тонн медного концентрата и 9,5 млн тройских унций золота. Целевые рынки сбыта - Россия, Китай, Япония и Республика Корея.

Помощь "Норникеля" регионам

Ранее президент компании Владимир Потанин заявил, что в условиях пандемии и кризиса на глобальных рынках "Норникель" усилит социальную поддержку своих работников, а также окажет помощь регионам, где присутствуют предприятия компании. "Норникель" уже выделил 10,5 млрд рублей на меры по борьбе с COVID-19 и обеспечение социальной стабильности в регионах своего присутствия.

Выделенные деньги направлены на приобретение медицинского оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений, предприятий и работников группы "Норникель", а также на дополнительную социальную поддержку сотрудников, малого и среднего бизнеса на территориях присутствия компании.

Забайкальском крае зарегистрировано 486 случаев заражения коронавирусом, из них ранее 178 человек прошли лечение и выписались, три человека умерли. По данным Роспотребнадзора, показатель летальности в регионе, связанной с COVID-19, составляет чуть более 1%.