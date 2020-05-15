{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

"Норникель" передал Забайкальскому центру медицины катастроф новые реанимобили

В автомобилях установлены аппарат ЭКГ и аппараты искусственного дыхания

ТАСС, 15 мая. Компания "Норникель" в пятницу передала Забайкальскому территориальному центру медицины катастроф два новых реанимобиля. Это сделано для борьбы с распространением коронавируса в регионе присутствия компании, сообщила пресс-служба горнорудной компании "Быстринское", входящей в "Норникель".

"Компания "Норникель" в рамках принимаемых мер по борьбе с COVID-2019 передала Забайкальскому территориальному центру медицины катастроф два новых реанимобиля. Новые реанимобили - часть большой поддержки, оказанной Забайкальскому краю "Норникелем" в условиях пандемии нового вируса", - говорится в сообщении. Отмечается, что в автомобилях установлено передовое оборудование, включая аппарат ЭКГ и аппараты искусственного дыхания.

Компания также направила на борьбу с коронавирусом в Забайкалье 250 млн рублей, из них 28 млн рублей выделили на оснащение больницы в Газимуро-Заводском районе, где находится Быстринский горно-обогатительный комбинат (ГОК) "Норникеля".

"В текущей ситуации, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, наша первоочередная задача - выстроить максимальную медицинскую, социальную и финансовую защиту не только своих работников, но и региона, в котором мы работаем", - отметил директор по региональной политике ГРК "Быстринское" Дмитрий Виноградский.

Быстринский ГОК находится в 500 км от Читы. Его строительство началось в 2013 году, а с конца 2017 года комбинат работает в режиме пуско-наладки. В 2020 году ожидается выход предприятия на проектную мощность, после чего оно ежегодно будет производить 3 млн тонн железорудного концентрата, 260 тыс. тонн медного концентрата и 9,5 млн тройских унций золота. Целевые рынки сбыта - Россия, Китай, Япония и Республика Корея.

Помощь "Норникеля" регионам

Ранее президент компании Владимир Потанин заявил, что в условиях пандемии и кризиса на глобальных рынках "Норникель" усилит социальную поддержку своих работников, а также окажет помощь регионам, где присутствуют предприятия компании. "Норникель" уже выделил 10,5 млрд рублей на меры по борьбе с COVID-19 и обеспечение социальной стабильности в регионах своего присутствия.

Выделенные деньги направлены на приобретение медицинского оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений, предприятий и работников группы "Норникель", а также на дополнительную социальную поддержку сотрудников, малого и среднего бизнеса на территориях присутствия компании.

Забайкальском крае зарегистрировано 486 случаев заражения коронавирусом, из них ранее 178 человек прошли лечение и выписались, три человека умерли. По данным Роспотребнадзора, показатель летальности в регионе, связанной с COVID-19, составляет чуть более 1%.

Теги
РоссияЗабайкальский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
РЖД и "Индийские железные дороги" будут совместно реализовывать инфраструктурные проекты
Стороны подписали меморандум о сотрудничестве и готовятся сформировать рабочую группу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС