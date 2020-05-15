В Совфеде предлагают ввести штрафы за нарушение запрета на госзакупку зарубежных товаров

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и член этого комитета Эдуард Исаков разработали и направили в Верховный суд РФ для отзыва законопроект об уголовной ответственности за нарушение госзаказчиком запрета на закупку иностранных товаров. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

"В настоящее время государственные заказчики могут нарушать установленные запреты на закупку иностранных товаров, в том числе путем прямого использования редких характеристик иностранной продукции. Вместе с тем такая негативная практика может приводить к существенному экономическому ущербу как для государства в виде недополученных налогов в бюджетную систему, срыва исполнения национальных проектов, так и для российских производителей товаров, в том числе в радиоэлектронной сфере, которые не могут обеспечить загрузку своих производств", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается ввести в УК РФ новую статью, согласно которой неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом заказчика требований об осуществлении закупки российских товаров наказывается штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, если деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законными интересам граждан, организаций или "охраняемым законом интересам общества или государства". Кроме того, санкция предлагаемой статьи предполагает обязательные работы до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года или арест на срок до трех месяцев.

"То же деяние, повлекшее причинение особо крупного ущерба, наказывается штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо обязательными работами до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев", - говорится в законопроекте.

Положения законопроекта направлены на поддержку российских товаропроизводителей, в том числе выпускающих высокотехнологичную радиоэлектронную продукции, подчеркивается в пояснительной записке.