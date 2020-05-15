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Продажа акций Сбербанка правительству

Кабмин уточнил сумму перечислений ЦБ от сделки по Сбербанку до 1 июня

До этого срока в бюджет должны быть переведены 1,066 трлн рублей

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Правительство уточнило сумму перечислений ЦБ РФ в бюджет РФ от сделки по передаче акций Сбербанка до 1 июня с 1,05 трлн рублей до 1,066 трлн рублей, следует из опубликованного распоряжения кабмина.

Правительство в апреле определило объем и срок перечисления Банком России первого транша средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка: до 1 июня 2020 года в бюджет должны быть переведены 1,05 трлн рублей, а в казну - быть переданы права требования на 500,45 млрд рублей, говорится в распоряжении правительства.

Остальные средства, согласно распоряжению, опубликованному в апреле, должны быть переведены до 1 декабря 2023 года с учетом размера убытков Банка России от продажи в 2020-2023 годах кредитных организаций, которые регулятор взял на санацию.

Минфин 9 апреля закрыл сделку по приобретению у Банка России пакета акций Сбербанка за 2,139 трлн рублей.

Теги
РоссияПродажа акций Сбербанка правительству
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