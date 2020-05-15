Бизнес в Хабаровске на три месяца освободили от уплаты аренды земельных участков

ХАБАРОВСК, 15 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровска решили освободить малые и средние предприятия от платежей за аренду земельных участков. Об этом сообщается на сайте городской администрации в пятницу.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер поддержки малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Среди них отсрочка по налогам и по выплате банковских кредитов, снижение ставки страховых взносов для зарплат больше минимального размера оплаты труда и другие.

"Сегодня мэр Хабаровска Сергей Кравчук принял решение об очередном шаге, направленном на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. На период с 1 апреля по 30 июня 2020 года включительно они освобождаются от внесения арендной платы по договорам аренды земельных участков, заключенным с администрацией города", - говорится в сообщении.

Обратиться за такой поддержкой могут арендаторы из отраслей культуры и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, общепита, гостиничного бизнеса, дополнительного образования, бытовых услуг, организации конференций и выставок, авиаперевозок и аэропортовой деятельности.

Власти Хабаровского края сообщали ранее, что направят около 1,1 млрд рублей на обеспечение устойчивого развития экономики края, значительная часть средств пойдет на оптимизацию налоговой нагрузки на малые и средние предприятия. Предприятиям предоставлены льготы при аренде имущества, в том числе земельных участков, которые находятся в краевой собственности. От уплаты аренды освободят тех, кто работает в отраслях, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции. Также в регионе уже установлен минимальный процент обеспечения заявки или контракта при участии малого бизнеса в государственных закупках. Несколько направлений финансовой помощи предоставляется сейчас и краевым Фондом поддержки малого предпринимательства. Фонд докапитализируют на 50 млн рублей, еще 10 млн рублей будет направлено на эти цели из федерального бюджета.