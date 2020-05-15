"Газпром нефть" предоставила региональным больницам швейцарские ИВЛ

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. "Газпром нефть" направила в больницы Омска, Нового Уренгоя и Санкт-Петербурга аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) швейцарского производства для противостояния распространению коронавирусной инфекции, сообщает компания.

"Закупка новейших аппаратов ИВЛ швейцарского производства стала возможной благодаря международным связям компании в условиях дефицита такого оборудования на глобальном рынке. Они были доставлены в больницы, работающие с больными COVID-19", - говорится в сообщении.

"Уже второй месяц "Газпром нефть" реализует программу "Антивирус", направленную на противодействие распространению COVID-19. Она включает как масштабные проекты оказания поддержки медикам в регионах, так и массовое тестирование наших сотрудников на промышленных предприятиях. Первый этап этой программы подходит к концу и теперь важно поддержать достигнутый уровень противовирусных мероприятий и продолжить оказание адресной помощи наиболее нуждающимся региональным медицинским учреждениям", - сказал член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль.

Ранее в ходе программы "Газпром нефть - Медикам" компания доставила в больницы семи регионов 1,3 миллиона средств индивидуальной защиты для врачей. Маски, респираторы, защитные костюмы, очки, перчатки и антисептики поступили врачам Омской, Оренбургской и Томской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Ярославля и Санкт-Петербурга.

"Газпром нефть" реализует комплексную программу "Антивирус" по противодействию распространению COVID-19, которая предусматривает безвозмездную помощь медицинским службам, сотрудникам МЧС и волонтерским организациям в регионах деятельности компании. "Газпром нефть" обеспечивает топливом и средствами защиты медицинские учреждения, а также предоставляет льготные условия расчетов за топливо транспортным компаниям, предприятиям малого и среднего бизнеса.