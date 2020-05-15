{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Газпром нефть" предоставила региональным больницам швейцарские ИВЛ

Ранее в ходе программы "Газпром нефть - Медикам" компания доставила в больницы семи регионов 1,3 млн средств индивидуальной защиты для врачей
Описание
© Денис Гришкин/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. "Газпром нефть" направила в больницы Омска, Нового Уренгоя и Санкт-Петербурга аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) швейцарского производства для противостояния распространению коронавирусной инфекции, сообщает компания.

"Закупка новейших аппаратов ИВЛ швейцарского производства стала возможной благодаря международным связям компании в условиях дефицита такого оборудования на глобальном рынке. Они были доставлены в больницы, работающие с больными COVID-19", - говорится в сообщении.

"Уже второй месяц "Газпром нефть" реализует программу "Антивирус", направленную на противодействие распространению COVID-19. Она включает как масштабные проекты оказания поддержки медикам в регионах, так и массовое тестирование наших сотрудников на промышленных предприятиях. Первый этап этой программы подходит к концу и теперь важно поддержать достигнутый уровень противовирусных мероприятий и продолжить оказание адресной помощи наиболее нуждающимся региональным медицинским учреждениям", - сказал член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль.

Ранее в ходе программы "Газпром нефть - Медикам" компания доставила в больницы семи регионов 1,3 миллиона средств индивидуальной защиты для врачей. Маски, респираторы, защитные костюмы, очки, перчатки и антисептики поступили врачам Омской, Оренбургской и Томской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Ярославля и Санкт-Петербурга.

"Газпром нефть" реализует комплексную программу "Антивирус" по противодействию распространению COVID-19, которая предусматривает безвозмездную помощь медицинским службам, сотрудникам МЧС и волонтерским организациям в регионах деятельности компании. "Газпром нефть" обеспечивает топливом и средствами защиты медицинские учреждения, а также предоставляет льготные условия расчетов за топливо транспортным компаниям, предприятиям малого и среднего бизнеса.

Реклама на ТАСС
РЖД и "Индийские железные дороги" будут совместно реализовывать инфраструктурные проекты
Стороны подписали меморандум о сотрудничестве и готовятся сформировать рабочую группу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС