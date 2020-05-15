Около 350 заемщиков в Кабардино-Балкарии обратились в банки за кредитными каникулами

НАЛЬЧИК, 15 мая. /ТАСС/. Около 350 заемщиков в Кабардино-Балкарии (КБР) обратились в банки за предоставлением кредитных каникул, более 60% из них получили одобрение, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе отделения НБ КБР Южного ГУ Банка России.

"C начала действия соответствующего закона по 6 мая жители Кабардино-Балкарии направили в банки 346 обращений о предоставлении кредитных каникул, из которых 219 (63%) уже одобрено, 35 (10%) - находятся на рассмотрении. Всего же с 20 марта по 6 мая за реструктуризацией кредитов, в том числе в соответствии с собственными программами банков, обратились 4 323 жителя республики: банки одобрили 1984 (46%) таких обращений, 494 заявления еще находятся на рассмотрении", - говорится в сообщении.

За этот же период банки получили 318 обращений о предоставлении кредитных каникул от субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) Кабардино-Балкарии (из них одобрено 238 заявлений, 29 на рассмотрении). "Кроме того, представители МСП КБР направили 251 заявление о реструктуризации кредитов в рамках собственных программ банков, из них одобрено 134 заявления (53%), 59 заявлений (24% от общего числа обращений) находятся на рассмотрении", - отметили в НБ.

Согласно закону, воспользоваться кредитными каникулами имеют право граждане, чей доход снизился не менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год. При этом кредит, по которому человек хочет получить отсрочку, не должен быть больше максимальной суммы, установленной правительством РФ. Так, гражданин может претендовать на каникулы, если размер потребительского кредита не превышает 250 тыс. рублей, по кредитным картам - 100 тыс. рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей, для ипотечных - в зависимости от региона (для Кабардино-Балкарии - 2 млн рублей).

Потребительский кредит для индивидуальных предпринимателей не должен быть больше 300 тыс. рублей. В свою очередь, МСП и индивидуальные предприниматели могут претендовать на отсрочку платежей по кредитам и займам, если их деятельность относится к перечню наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей экономики.