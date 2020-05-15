Сбербанк одобрил реструктуризацию розничных кредитов на сумму 88 млрд рублей

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Сбербанк с конца марта одобрил около 150 тысяч заявок на реструктуризацию розничных кредитов на сумму 88 млрд рублей, сообщил журналистам вице-президент Сбербанка, директор департамента по работе с проблемными активами Максим Дегтярев.

"С конца марта мы одобрили около 150 тысяч заявок почти от 100 тысяч клиентов на реструктуризацию розничных кредитов на сумму 88 млрд рублей. Из них по государственной программе "кредитных каникул" по ФЗ-106 мы получили 52 тысячи заявок на сумму 18 млрд рублей, из них одобрено уже 44 тысячи заявок на сумму 14 млрд рублей", - сообщил Дегтярев.

По его словам, уровень одобрения по данной программе держится на стабильно высоком уровне, в течение последней недели он достиг 97%.

"Мы связываем такой высокий уровень одобрения с возросшей информированностью наших клиентов об условиях госпрограммы, в том числе за счет доработки интерфейса для онлайн подачи заявок, а также с возможностью предоставления подтверждающих документов в течение 90 дней с момента подачи заявки, если сейчас по каким-то причинам клиенту предоставить их невозможно", - отметил Дегтярев.

По собственной программе кредитных каникул для физических лиц банка одобрено 105 тысяч заявок на сумму 74 млрд рублей. По этой программе Сбербанк, по словам Дегтярева, получает больше заявок на реструктуризацию крупных ипотечных кредитов, суммы которых значительно выше лимитов государственной программы.