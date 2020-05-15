В ГД считают, что тема слияния Архангельской области и НАО более чувствительна для округа

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) является более чувствительным вопросом для второго региона, но их интеграция необходима для эффективного освоения Арктики и управления Северным морским путем (СМП). Такое мнение высказала вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова ("Справедливая Россия"), которая вошла в состав рабочей группы по объединению двух субъектов РФ.

"Тема объединения больнее для НАО в силу ряда имеющихся проблем. Одна из них связана с интересами коренного малочисленного населения округа, - цитирует Епифанову ее пресс-служба. - Большие сомнения жители НАО высказывают также в отношении районных северных надбавок [к зарплате]. Власти обещают их сохранить, значит, нам всем необходимо искать механизмы урегулирования этих вопросов".

По ее словам, объединение необходимо для реализации государственной стратегии освоения Арктики. "Новый регион, который займет десятую часть Северного морского пути, гораздо перспективнее для эффективного управления объектами СМП, а это уже вопрос международного значения. <…> Еще один аргумент за объединение - ситуация на нефтяном рынке. Бюджет НАО был рассчитан из цены на нефть $57 за баррель. И сейчас существенно просел. В этой части объединение - процесс позитивный для двух регионов", - считает она.

Парламентарий отметила "традиционно крепкие" хозяйственные связи двух регионов. "Самостоятельным субъектом Российской Федерации НАО стал в 1993 году в интересах нефтяных элит", - подчеркнула Епифанова.