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"Газпром нефть" приобрела новую торговую марку высокотехнологичных битумных материалов

Производство продукции будет локализовано в Вязьме

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Компания "Газпром нефть" завершила сделку по приобретению у "Растро" торговой марки "Ижора", под которой выпускаются битумно-полимерные мастики и герметики для строительства и обслуживания транспортной и промышленно-гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает нефтяная компания.

Производство продукции под этим товарным знаком будет локализовано на заводе битумных материалов "Газпром нефти" в Вязьме. "Таким образом, совокупный объем выпуска битумно-полимерных мастик и герметиков горячего применения на этом предприятии увеличится на 20% - до более чем 5 тыс. тонн в год", - сказано в сообщении.

"Газпромнефть - Битумные материалы" планирует также начать выпуск гидроизоляционных материалов "Ижора" для строительной отрасли - битумно-латексных эмульсий для мостов и тоннелей и полиуретановых герметиков для межпанельных швов зданий и сооружений.

"На сегодняшний день ассортимент битумной продукции "Газпром нефти" составляет свыше 180 видов высокотехнологичных битумных материалов, которые широко применяются в дорожном строительстве и на объектах ЖКХ. Благодаря развитой производственно-логистической сети мы обеспечиваем круглогодичные поставки необходимой продукции во все регионы России. Включение в нашу линейку новых товарных позиций - важный шаг в непрерывном технологическом развитии битумного бизнеса и укреплении позиций компании на рынке", - сказал генеральный директор "Газпромнефть - Битумные материалы" Дмитрий Орлов.

Продукты марки "Ижора" сейчас занимают 12% российского рынка битумно-полимерных мастик и герметиков горячего применения.

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