Около 30% ресторанов и кафе на Кубани адаптировались под условия работы во время пандемии

КРАСНОДАР, 15 мая. /ТАСС/. Около 30% предприятий общественного питания в Краснодарском крае адаптировались под условия работы во время пандемии коронавируса, оказывая услуги навынос и осуществляя доставку на дом, сообщается на официальном сайте краевой администрации.

По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина деятельность организаций общественного питания с целью нераспространения коронавируса была приостановлена до 1 июня. Исключением являются точки, продающие еду навынос или с условием доставки на дом.

"Около 30% ресторанов и кафе Кубани работают навынос и доставку. Предприятия работают при соблюдении требований Роспотребнадзора и строго в соответствии с постановлением губернатора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на затрудненные условия работы, некоторые предприятия общепита выполняют и социальную функцию. Одна из крупных сетей ресторанов быстрого питания предоставляет бесплатные обеды бригадам скорой помощи. С начала пандемии сотрудники скорой в крае получили почти 12 тысяч бесплатных обедов.

"Показатели отрасли общественного питания Краснодарского края всегда находились на лидирующих позициях не только в ЮФО, но и в России. Для нас важно, что предприятия смогли адаптироваться под условия, продиктованные временем. Некоторые организации даже начали развивать свой бизнес в сторону курьерской доставки", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя региона Романа Куринного.

По его словам, после снятия ограничений количество предприятий общественного питания, работающих на доставку и вынос на Кубани, может увеличиться. Всего в Краснодарском крае насчитывается более 8,5 тыс. объектов общественного питания.